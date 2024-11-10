Россия не сможет бесконечно нести такие большие потери ради ограниченных успехов, – ISW

Российские захватчики не смогут бесконечно долго нести в войне против Украины такие большие потери, особенно для ограниченных успехов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков ISW – американского Института изучения войны.

Смотрите также Октябрь стал для России рекордным по количеству потерь военных, – минобороны Великобритании

ISW об огромных потерях России

Ранее в ISW приводили данные, которые указывают на то, что оккупанты потеряли не менее 5 дивизий бронетехники и танков только в Покровском районе с октября 2023 года.

Аналитики предполагают, российские захватчики, вероятно, накопили большое количество техники на приоритетных участках фронта. Однако сокращение запасов танков и бронемашин советских времен и текущие темпы производства бронетехники, вероятно, сделают такие потери непомерными в долгосрочной перспективе.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 31 октября, что оккупанты теряют примерно 1200 бойцов в день, или около 36 000 в месяц. В ISW недавно заметили признаки того, что российские военные пытаются набрать достаточное количество солдат, чтобы заменить потери на фронте.

Во время выступления в Валдайском клубе 7 ноября Путин признал постоянную нехватку рабочей силы в России и зависимость от мигрантов в решении этой проблемы. Аналитики отметили, что страна-агрессор также зависит от принуждения мигрантов к вступлению в армию, чтобы удовлетворить свои потребности в рабочей силе.

Российская армия почти наверняка не сможет бесконечно долго выдерживать уровень ежедневных потерь в более 1200 человек, пока Путин будет пытаться избежать очередного принудительного призыва резервистов,

– отметили в Институте изучения войны.

Также добавили, даже принудительная мобилизация резервистов не решит большей проблемы, с которой, очевидно, сталкивается диктатор, – найти достаточное количество людей для работы в российских отраслях промышленности и одновременно "кормить" фронт.

Кстати, часть российских милблогеров продолжают жаловаться на непропорционально высокие потери личного состава. Аналитики отмечают, что более широкое недовольство потерями в российском ультранационалистическом сообществе милблогеров также может повлиять на расчеты диктатора в будущем.

Бывший российский инструктор "Шторм-Z" и милблогер пожаловался 8 ноября, что подготовка штурмовиков занимает не менее 6 месяцев, однако российское военное командование рассматривает их как "мясо", не требующее высокого уровня подготовки и основная задача которого – "ловить беспилотники и осколки".

Милблогер утверждал, что потери российской пехоты высоки из-за российской тактики отправки небольших штурмовых групп несколькими последовательными волнами в попытке подавить украинские силы.

Кстати, эту тактику врага российский милблогер назвал "глупой" и "неподобающе организованной". Также пришел к выводу, что российские успехи "не выглядят пропорциональными безвозвратно потраченным ресурсам, – человеческим и материальным".

Российское сообщество милблогеров также недавно раскритиковало гибель операторов специализированных беспилотников, которых командиры отправили на штурмы в качестве наказания.

"Постоянное использование российских военнослужащих, особенно специализированных войск, в неорганизованных, очень изнурительных, пехотных "мясных" штурмах, которые приводят к непропорционально малым успехам, может продолжать вызывать возмущение сообщества милблогеров, – группы, в отношении которой Кремль продемонстрировал свою особенно чувствительную позицию", – отметили в ISW.

