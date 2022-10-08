Обезврежены 85 россиян и минус понтонная переправа: в Генштабе рассказали об успехах на фронте

Украинские военные продолжают уничтожать врага и освобождать родные земли. За прошедшие сутки только на Запорожье враг потерял 85 своих бойцов.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Рассказываем, какие еще потери понес враг в войне против Украины.

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ВСУ щедро поливают оккупантов огнем

В ведомстве отмечают, что наши военные продолжают держать под огневым контролем:

враждебные объекты логистики;

артерии поставок вооружения, которые используют оккупанты.

Известно, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили очередную понтонную переправу. А еще поступило подтверждение информации об уничтожении складов с боеприпасами оккупантов. Произошло это еще 5 октября недалеко от Конских Роздоров на Запорожье.

Заметим, что враг не прекращает нести потери. Например, в районах Пологов и Токмака на Запорожье наши военные били по районам скопления живой силы. В результате удалось вывести из строя 85 оккупантов. Все они стали "трехсотыми". Что касается погибших, то соответствующая информация требует уточнения.

Поступила информация и из Луганской области. Известно, что в местную больницу в Новосветловке отвезли около 300 раненых оккупантов. Речь идет о заключенных, которых из России отправили на войну в Украине.

Авиация нанесла 30 ударов по врагу

Но это еще не все. Эффективно выполнила свою работу авиация сил обороны. За прошедшие сутки она нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест скопления оружия и техники врага. Кроме того, уничтожены 6 зенитных ракетных комплексов врага. Также известно о сбитии двух вертолетов врага.

Не обошлось и без обстрелов украинскими ракетными войсками и артиллерией. За прошедшие сутки они поразили два пункта управления врага. Кроме того, попали в район сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов. Под обстрелы попали два района огневых позиций артиллерии, радиолокационная станция, а также комплекс радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Добавим, что за минувшие сутки враг нанес 7 ракетных и 12 авиаударов. Кроме того, совершил 80 обстрелов из РСЗО. Известно, что под обстрелы попали более 20-ти населенных пунктов. Среди них – Славгород, Беловоды, Угледар, Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье и Николаев. Также известно об атаках семи БПЛА "Шахид-136", три из которых удалось сбить. Остальные четыре попали по Запорожью и Николаеву.

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