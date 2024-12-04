Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Astra. Кремль продолжает неудачно скрывать информацию о пропавших россиянах на фронте.

Читайте также Путина могут заставить пойти на условия Украины: разговор с полковником Британии

Скандальное заявление племянницы Путина

Во время выступления Цивилова отметила, что все родственники пропавших имеют возможность бесплатно сдать ДНК-тесты, результаты которых заносятся в базу.

Родственников ДНК мы тоже все берем, они сдают бесплатно, также вносится в базу. Всех родственников, которые к нам обратились – 48 тысяч,

– сказала она.

Ее слова вызвали панику среди присутствующих. Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов призвал немедленно скрыть эти данные.

Коллеги, убедительно вас прошу, эти цифры о без вести пропавших нигде пусть не фигурируют. Это такая закрытая чувствительная информация,

– заявил Картаполов.

После реакции Картаполова, Цивилева попыталась объяснить свои слова, заявив, что речь шла не о количестве пропавших, а об обращениях от их родственников.

Я назвала цифры не пропавших, а обращений к нам. Многих они найдут. Поэтому эта цифра именно обращений, а не статистика,

– добавила она.

Гражданская также рассказала, что все контрактники российской армии теперь обязаны сдавать ДНК-тесты, результаты которых вносятся в базу мвс России.

Племянница Путина случайно назвала реальные потери россиян: смотрите видео

Журналисты отмечают, что пока непонятно, идет ли речь о родственниках военных, которые уже считаются пропавшими без вести, или о единой базе ДНК, созданную для всех оккупантов, участвующих в войне против Украины.

Ранее Astra сообщала, что бесплатно сдать ДНК-тест в России могут только те, чьи родственники официально имеют статус "пропавших без вести".