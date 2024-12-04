Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Astra. Кремль продовжує невдало приховувати інформацію про зниклих росіян на фронті.

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Скандальна заява племінниці Путіна

Під час виступу Цивільова зазначила, що всі родичі зниклих мають можливість безплатно здати ДНК-тести, результати яких заносяться до бази.

Родичів ДНК ми теж усі беремо, вони здають безплатно, також вноситься в базу. Усіх родичів, які до нас звернулися – 48 тисяч,

– сказала вона.

Її слова викликали паніку серед присутніх. Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрєй Картаполов закликав негайно приховати ці дані.

Колеги, переконливо вас прошу, ці цифри про безвісти відсутніх ніде нехай не фігурують. Це така закрита чутлива інформація,

– заявив Картаполов.

Після реакції Картаполова, Цивільова спробувала пояснити свої слова, заявивши, що мова йшла не про кількість зниклих, а про звернення від їхніх родичів.

Я назвала цифри не зниклих, а звернень до нас. Багатьох вони знайдуть. Тому ця цифра саме звернень, а не статистика,

– додала вона.

Цивільова також розповіла, що всі контрактники російської армії тепер зобов’язані здавати ДНК-тести, результати яких вносяться в базу мвс Росії.

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Журналісти зазначають, що поки незрозуміло, чи йдеться про родичів військових, які вже вважаються зниклими безвісти, чи про єдину базу ДНК, створену для всіх окупантів, які беруть участь у війні проти України.

Раніше Astra повідомляла, що безкоштовно здати ДНК-тест у Росії можуть лише ті, чиї родичі офіційно мають статус "зниклих безвісти".