Делают акцент на "спецконтингент": в ГУР объяснили, как Россия планирует затыкать дыры в потерях

Россия в 2025 году для пополнения потерь своей армии в войне против Украины рассчитывает привлечь так называемый "спецконтингент". Речь идет о россиянах, которые являются заключенными или находятся под следствием.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

К теме В честь героев Крут: киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Газпрома"

Кого Россия хочет привлекать в войско для пополнения потерь

В разведке рассказали, что для пополнения потерь в армии российское военно-политическое командование хочет привлечь тех граждан, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы.

Из этого "спецконтингента" Россия рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч солдат.

В среднем для покрытия потерь оккупационной армии Москва планирует мобилизовать по 10 тысяч человек "спецконтингента" ежемесячно,

– отметили в ГУР.

Кроме того, представители украинской разведки подчеркнули, что в целом для замещения потерь имеющихся воинских частей и соединений в войне против Украины Россия в 2025 году намерена мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.

К слову, в Генштабе ВСУ утром 30 января сообщили, что за минувшие сутки российские захватчики на фронте потеряли еще 1 270 солдат на фронте. Таким образом общее количество потерь на сегодня составило 835 940 человек в армии страны-агрессора.