Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал 24 Каналу факторы, которые повлияли на рекордные потери техники у врага. Он убежден, что такая динамика будет продолжаться и дальше.

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Синергетический эффект

Роман Свитан отметил, что прежде всего это благодаря европейским партнерам, которые передали для ВСУ очень хорошие радары для ведения контрбатарейной борьбы. Они дополнили наши артиллерийские части. Также на такой результат повлияли американские боеприпасы к этим артиллерийским системам.

Кроме того, очень важную роль сыграли наши дроны. За последние два месяца увеличилось количество беспилотников на линии боевого соприкосновения. Операторы демонстрируют креативный подход по управлению FPV-дронами.

Такой синергетический эффект накопления со всех сторон привел к очень хорошим результатам по уничтожению российской артиллерии. Поэтому я думаю, это будет продолжаться дальше. То есть мы этот темп должны выдержать,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.