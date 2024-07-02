Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав 24 Каналу фактори, які вплинули на рекордні втрати техніки у ворога. Він переконаний, що така динаміка триватиме й далі.

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Синергетичний ефект

Роман Світан зазначив, що насамперед це завдяки європейським партнерам, які передали для ЗСУ дуже хороші радари для ведення контрбатарейної боротьби. Вони доповнили наші артилерійські частини. Також на такий результат вплинули американські боєприпаси до цих артилерійських систем.

Крім того, дуже важливу роль відіграли наші дрони. За останні два місяці збільшилась кількість безпілотників на лінії бойового зіткнення. Оператори демонструють креативний підхід з управління FPV-дронами.

Такий синергетичний ефект накопичення зі всіх боків призвів до дуже хороших результатів зі знищення російської артилерії. Тому я думаю, це буде продовжуватись далі. Тобто ми цей темп повинні витримати,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.