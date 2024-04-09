У Центральному командуванні Збройних сил США наголосили, що ця зброя допоможе нашій державі захиститися від вторгнення Росії. За даними американських військових, боєприпаси та озброєння хуситам мав передати іранський Корпус вартових ісламської революції.

До теми Є деякі гарні новини, – республіканець про допомогу США для України

США передали Україні озброєння, яке вилучили в хуситів

Центральне командування Збройних сил США підкреслили, що 4 квітня 2024 року уряд країни передав українським збройним силам понад 5 000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 міліметра.

Цієї кількості боєприпасів достатньо, щоб оснастити стрілецькою зброєю одну українську бригаду,

– мовиться в повідомленні військових.

У командуванні зазначили, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції країни до Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Ці боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США і союзними військово-морськими силами з чотирьох транзитних суден без громадянства в період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. За даними американського командування, боєприпаси були передані від КВІР хуситам в Ємені, що є порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2216.

У Конгресі США досі суперечки щодо допомоги Україні