Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он подчеркнул, что это уже безвозвратные потери врага.

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"Боеспособной армии уже нет"

Николай Маломуж отметил, что не стоит говорить, что враг будет безмерно использовать силы, средства и особенно живую силу еще много лет. Россияне сегодня испытывают дефицит, особенно людей, которых они могли бы привлечь к ведению наступательных операций.

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В начале полномасштабного вторжения в России было 1 115 000 штатных военных. До 550 тысяч было уничтожено, большая часть ранена – до 700 тысяч оккупантов.

Поэтому фактически боеспособной армии уже нет. Это безвозвратные потери. Это не 30%, а 60%, если мы говорим о части профессиональной армии, обкатанной на войнах в Украине, Сирии и многих других точках. Сегодня это мобилизованные, наемники, которые не имеют ни опыта, ни мотивации, но их еще много,

– объяснил генерал армии.

Конечно, у захватчиков еще есть определенная возможность отправлять на фронт силы, средства. Однако если украинские защитники будут давать мощный отпор, увеличивать количество ликвидированных оккупантов, проводить наступательные операции, то это будет конец для врага.

"Не недооцениваем врага. Но понятно, что если мы объективно говорим, у него нет таких ресурсов, что он кратно увеличил армию и она имела решающие победы на фронте в Украине", – сказал Маломуж.