Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він підкреслив, що це вже безповоротні втрати ворога.

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"Боєздатної армії вже немає"

Микола Маломуж зазначив, що не варто говорити, що ворог буде безмірно використовувати сили, засоби і особливо живу силу ще багато років. Росіяни сьогодні відчувають дефіцит, особливо людей, яких вони могли б залучити до ведення наступальних операцій.

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На початку повномасштабного вторгнення в Росії було 1 115 000 штатних військових. До 550 тисяч було знищено, велика частина поранена – до 700 тисяч окупантів.

Тому фактично боєздатної армії вже немає. Це безповоротні втрати. Це не 30%, а 60%, якщо ми говоримо про частину професійної армії, обкатаної на війнах в Україні, Сирії і багатьох інших точках. Сьогодні це мобілізовані, найманці, які не мають ні досвіду, ні мотивації, але їх ще багато,

– пояснив генерал армії.

Звичайно, у загарбників ще є певна можливість відправляти на фронт сили, засоби. Однак якщо українські захисники будуть давати потужну відсіч, збільшувати кількість ліквідованих окупантів, проводити наступальні операції, то це буде кінець для ворога.

"Не недооцінюємо ворога. Але зрозуміло, що якщо ми об'єктивно говоримо, у нього нема таких ресурсів, що він кратно збільшив армію і вона мала вирішальні перемоги на фронті в Україні", – сказав Маломуж.