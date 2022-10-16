Враг активно применяет самолеты, тяжелую артиллерию и дроны: где на юге было наиболее горячо

Защитники Украины продолжают продвигаться на юге. Поэтому враг изо всех сил использует самолеты, тяжелую артиллерию и дроны, чтобы хоть как-то остановить контрнаступление.

Как отмечают в ОК "Юг", оккупанты за прошедшие сутки усилили свои удары вдоль линии столкновения. Таким образом, российские бойцы пытаются защищать занятые ими рубежи, а также противодействовать успешному контрнаступлению ВСУ.

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Враги постоянно атаковали юг

Как отмечают в ведомстве, оккупанты атаковали Николаевскую область. Для этого российские военные использовали береговой ракетный комплекс "Бастион". Захватчики выпустили одну крылатую ракету типа "Оникс" из временно оккупированного полуострова Крым. К счастью, обошлось без потерь.

Кроме того, из миномета 120 калибра россияне обстреливали портовую инфраструктуру и акваторию Очакова. В результате этих атак не зафиксировали потерь. По позициям украинских военных враги 4 раза направили свои тройки ударных вертолетов, а также несколько штурмовиков.

Неспокойно было также на деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. По ней российские захватчики выпустили 9 реактивных снарядов из "Градов". Что касается потерь и разрушений, то соответствующая информация еще уточняется.

Никополь и Марганецкую общину оккупанты обстреливали "Ураганами" и "Градами" из Энергодара. Известно о повреждениях объектов промышленной инфраструктуры, городского Дворца культуры и его хозяйственных построек, а также гаражного кооператива, магазина. Также поражения потерпели ремонтно-транспортное предприятие, многоквартирные дома, учебные заведения. Что касается пострадавших, то их пятеро. Всех госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Кроме того, враг непрерывно проводил разведку с помощью БпЛА. Нашим защитникам удалось уничтожить два дрона типа "Орлан-10", когда с их помощью пытались разведать ситуацию на правом берегу Днепра.

ВСУ продолжили уничтожать оккупантов

За прошедшие сутки наши военные нанесли 13 поражений из авиации по позициям оккупантов. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 426 огневых задач. Уже известно, что враг потерял:

14 бойцов,

3 самоходные артустановки,

гаубицу "МстаБ",

станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что по состоянию на 15 октября наши военные уничтожили 64 700 российских захватчиков. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения боевых действий чрезвычайно сложно.

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