ВСУ эффективно отвечают на атаки россиян: какие потери понес враг на Юге
Источник:ОК "Юг"
Украинские военные продолжают выбивать врага с Юга. За прошедшие сутки наши защитники нанесли немало ударов по оккупантам. Рассказываем, какие потери они понесли.
Как отмечают в ОК "Юг", ситуация на Южнобужском направлении существенно не изменилась за прошедшие сутки. Она все еще остается стабильно сложной, но контролируется ВСУ, которые продолжают проводить контрнаступление.
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Уничтожили десятки оккупантов и их технику
Известно, что украинские зенитчики сбили два вертолета "Аллигатор" за прошедшие сутки. Также штурмовая и армейская авиация пять раз атаковала районы скопления оружия, техники, живой силы и систем ПВО врага.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач. Они были результативны, принеся оккупантам немалые потери:
- 47 бойцов;
- 2 танка;
- РСЗО "Град";
- противотанковый комплекс;
- 16 единиц автобронетанковой техники;
- 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.
Также повреждения получила самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" и 3 единицы автобронетехники.
Враг продолжает атаковать наши позиции
Прежде всего отметим, что Силы обороны продолжают удерживать занятые рубежи. Кроме того, проводятся стабилизационные мероприятия на территориях, которые удалось освободить из-под оккупации.
В то же время российские захватчики всячески пытаются удерживать оборону, хотя и имеют проблемы с:
- ограниченной логистикой;
- деморализацией духа.
Также они проводят эвакуацию как так называемых государственных учреждений, так и их руководящего состава.
Вдоль линии соприкосновения продолжается контрбатарейное противостояние. Оккупанты открывают огонь по нашим позициям. Также они поднимают в воздух авиацию, бьют из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Под атаки попадают также прилегающие к зоне боевых действий общины. Достается от врага также тыловым районам. Их оккупанты атакуют ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, РСЗО и тяжелой артиллерией.
Российские захватчики продолжают атаковать Никопольский район. Из РСЗО оккупанты били по Красногригорьевской общине. В результате этого пострадали три человека. Известно также о разрушении частных домов и хозяйственных построек.
Угроза из Черного моря никуда не делась
Как отмечают в сводке, в штормовом Черном море курсируют 6 кораблей врага. Сейчас на дежурстве находятся 2 больших десантных корабля, а также 2 ракетоносителя. На последних – 16 ракет типа "Калибр", которые враг может выпустить в любой момент.
- Напомним, что российские военные 22 октября нанесли массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
- В Ровно враги попали в один из таких объектов. Заметим, что часть ракет удалось сбить силам ПВО.
- Прилет по энергетическому объекту также был зафиксирован в Луцке. Тогда половина города осталась без электроснабжения. Самих жителей попросили сделать запас воды.
- Были прилеты и в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате этого тоже исчезал свет и была просьба от власти запастись водой.
- Не обошлось и без попадания на Одесской области. В результате пострадали три человека.
- Поразили 2 объекта критической инфраструктуры и в Николаевской области. По состоянию на 16:43 22 октября электричество и мобильную связь в области удалось восстановить.
- Важные энергетические объекты Кировоградской области тоже пострадали. Попадание зафиксировали в Кропивницком и Голованевском районах.
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