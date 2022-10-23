ВСУ эффективно отвечают на атаки россиян: какие потери понес враг на Юге

Украинские военные продолжают выбивать врага с Юга. За прошедшие сутки наши защитники нанесли немало ударов по оккупантам. Рассказываем, какие потери они понесли.

Как отмечают в ОК "Юг", ситуация на Южнобужском направлении существенно не изменилась за прошедшие сутки. Она все еще остается стабильно сложной, но контролируется ВСУ, которые продолжают проводить контрнаступление.

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Уничтожили десятки оккупантов и их технику

Известно, что украинские зенитчики сбили два вертолета "Аллигатор" за прошедшие сутки. Также штурмовая и армейская авиация пять раз атаковала районы скопления оружия, техники, живой силы и систем ПВО врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач. Они были результативны, принеся оккупантам немалые потери:

47 бойцов;

2 танка;

РСЗО "Град";

противотанковый комплекс;

16 единиц автобронетанковой техники;

4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.

Также повреждения получила самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" и 3 единицы автобронетехники.

Враг продолжает атаковать наши позиции

Прежде всего отметим, что Силы обороны продолжают удерживать занятые рубежи. Кроме того, проводятся стабилизационные мероприятия на территориях, которые удалось освободить из-под оккупации.

В то же время российские захватчики всячески пытаются удерживать оборону, хотя и имеют проблемы с:

ограниченной логистикой;

деморализацией духа.

Также они проводят эвакуацию как так называемых государственных учреждений, так и их руководящего состава.

Вдоль линии соприкосновения продолжается контрбатарейное противостояние. Оккупанты открывают огонь по нашим позициям. Также они поднимают в воздух авиацию, бьют из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Под атаки попадают также прилегающие к зоне боевых действий общины. Достается от врага также тыловым районам. Их оккупанты атакуют ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, РСЗО и тяжелой артиллерией.

Российские захватчики продолжают атаковать Никопольский район. Из РСЗО оккупанты били по Красногригорьевской общине. В результате этого пострадали три человека. Известно также о разрушении частных домов и хозяйственных построек.

Угроза из Черного моря никуда не делась

Как отмечают в сводке, в штормовом Черном море курсируют 6 кораблей врага. Сейчас на дежурстве находятся 2 больших десантных корабля, а также 2 ракетоносителя. На последних – 16 ракет типа "Калибр", которые враг может выпустить в любой момент.

Напомним, что российские военные 22 октября нанесли массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.

В Ровно враги попали в один из таких объектов. Заметим, что часть ракет удалось сбить силам ПВО.

Прилет по энергетическому объекту также был зафиксирован в Луцке. Тогда половина города осталась без электроснабжения. Самих жителей попросили сделать запас воды.

Были прилеты и в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате этого тоже исчезал свет и была просьба от власти запастись водой.

Не обошлось и без попадания на Одесской области. В результате пострадали три человека.

Поразили 2 объекта критической инфраструктуры и в Николаевской области. По состоянию на 16:43 22 октября электричество и мобильную связь в области удалось восстановить.

Важные энергетические объекты Кировоградской области тоже пострадали. Попадание зафиксировали в Кропивницком и Голованевском районах.

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