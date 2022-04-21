Потери врага на Юге: ВСУ уничтожили более 30 человек, танк, САУ "Мста-С" и другую технику

На завершение 56 суток противостояния украинские защитники продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов вместе с их военной техникой на всех рубежах.

Соответствующую информацию обнародовали в Оперативном командовании "Юг" на вечер 20 апреля.

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Общие потери врага за сутки на южном рубеже нашей обороны составили 34 рашиста,

– указывают наши воины.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 7 единиц техники российских оккупантов, а именно:

танк;

самоходную гаубицу "Мста-С";

реактивную систему залпового огня;

другую бронированную, автомобильную и инженерную технику.

Силы охраны и обороны Юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления активности захватчиков.