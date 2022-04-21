Відповідну інформацію оприлюднили в Оперативному командуванні "Південь" станом на вечір 20 квітня.

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Загальні втрати ворога за добу на південному рубежі нашої оборони склали 34 рашисти,

– вказують наші воїни.

Окрім цього, ЗСУ знищили 7 одиниць техніки російських окупантів, а саме:

танк;

самохідну гаубицю "Мста-С";

реактивну систему залпового вогню;

іншу броньовану, автомобільну та інженерну техніку.

Сили охорони та оборони Півдня на всіх напрямках готові до реагування на прояви активності загарбників.