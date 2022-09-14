Каховский мост – снова непроездной, уничтожены Су-24М и Ми-8: свежие потери оккупантов на Юге

Российские захватчики понесли немалые потери на Юге Украины. Украинские военные уничтожили вражеский бомбардировщик, а также помешали врагу отремонтировать Каховский мост.

ВСУ ударили по пункту управления оккупантов в Херсоне

В пресс-службе оперативного командования "Юг" рассказали об оперативной обстановке на Юге в течение 13 сентября. Сообщается, что украинская авиация нанесла 9 ударов по враждебным позициям.

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В районе Давыдова Брода силами зенитных ракетных подразделений были уничтожены вражеский бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 430 огневых задач.

В результате были поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, а также три пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Украинские военные продолжают держать под огненным контролем логистику оккупантов. В частности, враг пытался провести ремонт на Каховском мосту, однако ВСУ огнем "откорректировали" попытки оккупантов. Сообщается, что мост непроездной.

Также ВСУ нанесли удар по понтонной переправе в Дарьевке, в результате чего ее дальнейшее использование исключено.

В течение суток было ликвидировано:

125 оккупантов;

5 танков;

9 других бронированных машин;

3 гаубицы "Мста-Б";

2 самоходных артустановки "Гвоздика";

2 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";

командно-штабную машину;

станцию радиоэлектронной борьбы;

4 склада с боеприпасами в разных населенных пунктах Херсонского района.

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