Каховский мост – снова непроездной, уничтожены Су-24М и Ми-8: свежие потери оккупантов на Юге
Источник:ОК "Юг"
Российские захватчики понесли немалые потери на Юге Украины. Украинские военные уничтожили вражеский бомбардировщик, а также помешали врагу отремонтировать Каховский мост.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов в Херсоне
В пресс-службе оперативного командования "Юг" рассказали об оперативной обстановке на Юге в течение 13 сентября. Сообщается, что украинская авиация нанесла 9 ударов по враждебным позициям.
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В районе Давыдова Брода силами зенитных ракетных подразделений были уничтожены вражеский бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.
Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 430 огневых задач.
В результате были поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, а также три пункта управления в Урожайном и Херсоне.
Украинские военные продолжают держать под огненным контролем логистику оккупантов. В частности, враг пытался провести ремонт на Каховском мосту, однако ВСУ огнем "откорректировали" попытки оккупантов. Сообщается, что мост непроездной.
Также ВСУ нанесли удар по понтонной переправе в Дарьевке, в результате чего ее дальнейшее использование исключено.
В течение суток было ликвидировано:
- 125 оккупантов;
- 5 танков;
- 9 других бронированных машин;
- 3 гаубицы "Мста-Б";
- 2 самоходных артустановки "Гвоздика";
- 2 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
- командно-штабную машину;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 4 склада с боеприпасами в разных населенных пунктах Херсонского района.
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