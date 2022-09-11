В Крыму упал военный самолет оккупантов, вероятно, Су-34

Украине помогает даже карма, чтобы оккупантов становилось меньше. Их военные стреляются между собой, самолеты падают.

В телеграм-каналах сообщили об очередном таком случае. Во временно оккупированном Крыму рухнул российский военный самолет.

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Самолет мог быть истребителем

Предварительно известно, что пилоты, к сожалению, успели катапультироваться, их забрали военные.

Авиакатастрофа произошла на границе Раздельненского и Красноперекопского района. По словам очевидцев, около 6 часов утра в поле упал военный самолет. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

О причинах падения пока неизвестно.

Как ВСУ уничтожают вражескую авиацию

Вечером 19 июля неподалеку от Новой Каховки наши военные "приземлили" вражеский истребитель. Он пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВСУ. У Воздушных сил ВСУ было визуальное подтверждение того, что самолет действительно был сбит. Пилот катапультировался.

Также 11 сентября еще одними своими достижениями поделились в Воздушных силах ВСУ. Они выложили видео, на котором можно увидеть уничтоженный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как ВСУ приземлили вражеский самолет: смотрите видео