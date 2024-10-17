Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на утро 17 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 674 тысяч бойцов.

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Потери врага на 17 октября 2024 года

  • Личного состава – около 674 270 (+1420),
  • танков – 9014 (+17),
  • боевых бронированных машин – 18002 (+33),
  • артиллерийских систем – 19510 (+51),
  • РСЗО – 1232 (+1),
  • средств ПВО – 978 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17104 (+54),
  • крылатых ракет – 2620 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26815 (+83),
  • специальной техники – 3446 (+5).

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Потери врага на 17 октября 2024 годаПотери врага на 17 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ