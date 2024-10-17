Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Станом на ранок 17 жовтня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 674 тисячі бійців.

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Втрати ворога на 17 жовтня 2024 року

Особового складу – близько 674 270 (+1420),

танків – 9014 (+17),

бойових броньованих машин – 18002 (+33),

артилерійських систем – 19510 (+51),

РСЗВ – 1232 (+1),

засобів ППО – 978 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),

крилатих ракет – 2620 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83),

спеціальної техніки – 3446 (+5).

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