Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Станом на ранок 17 жовтня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 674 тисячі бійців.
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Втрати ворога на 17 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 674 270 (+1420),
- танків – 9014 (+17),
- бойових броньованих машин – 18002 (+33),
- артилерійських систем – 19510 (+51),
- РСЗВ – 1232 (+1),
- засобів ППО – 978 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
- крилатих ракет – 2620 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83),
- спеціальної техніки – 3446 (+5).
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Втрати ворога на 17 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ