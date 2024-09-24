1400 оккупантов, 16 танков и 61 артсистема: потери врага 24 сентября
24 сентября 2024, 07:39Читати новину українською
Источник:Генштаб
Противник в ходе наступления и новых попыток захватить украинские территории несет потери. Так, Силы обороны ликвидировали в течение последних суток 1400 оккупантов.
Статистику потерь врага обновил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 24 сентября. Уточняют, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.
Смотрите также Уже забирают и российские паспорта: как враг искореняет украинцев с оккупированных территорий
С начала полномасштабного вторжения потери российской армии в живой силе достигли более 645 тысяч оккупантов.
Потери России в войне
- личного состава – около 645150 (+1400) человек,
- танков – 8800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 17292 (+40) единиц,
- артиллерийских систем – 18475 (+61) ед,
- РСЗО – 1198 (+1) ед,
- средства ПВО – 952 (+3) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15764 (+65),
- крылатые ракеты – 2595 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25175 (+73) ед,
- специальная техника / специальное оборудование – 3155 (+10)