Уничтожено 1100 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 28 ноября
- Общие потери личного состава российских войск составляют около 1 170 790 человек, из которых 1 100 за последние сутки.
- Общие потери техники включают 11 380 танков, 23 643 боевых бронированных машин и 34 730 артиллерийских систем.
Россия продолжает попытки наступления на многих направлениях, неся значительные потери. Только за последние сутки враг потерял 1100 человек.
Общие потери оккупантов составляют 1 170 790 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 28 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 170 790 (+1100) человек,
- танков – 11 380 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 643 (+15);
- артиллерийских систем – 34 730 (+21);
- РСЗВ – 1 550 (+0);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 430 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63);
- крылатых ракет – 3 995 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 399 (+48);
- специальной техники – 4 008 (+0).
Потери врага на 28 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия теряет 20 тысяч военных ежемесячно, оккупировав лишь 1% территорий Украины за год.
В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины ударили по заводу по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах.
Также под ударом дронов был командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии врага, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место накопления личного состава россиян на Покровском направлении.