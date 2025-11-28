Уничтожено 1100 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 28 ноября

Общие потери оккупантов составляют 1 170 790 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери врага на 28 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия теряет 20 тысяч военных ежемесячно, оккупировав лишь 1% территорий Украины за год.

