Всего по состоянию на утро 29 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 080 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого

Потери врага на 29 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

В ночь на 28 августа ГУР атаковало российский корабль "Буян-М" в Азовском море. Повреждены РЛС и борт корабля. Корабль, который потенциально был готов осуществить пуски "Калибров", был вынужден оставить боевое дежурство.

"Буян-М" – малые ракетные корабли, созданы для внутренних, закрытых морей, таких как Черное, Азовское или Каспийское море. Они имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение. Эти боевые единицы способны передвигаться по судоходным рекам, что позволяет им быстро менять места дислокации. Подробнее об этих кораблях читайте в нашем материале.