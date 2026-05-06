Минус 1050 оккупантов, танк и 2 ПВО: какие потери врага на 6 мая

В Украине 6 мая стартовало перемирие, однако в течение суток россияне активно осуществляли атаки на фронте. ВСУ продолжали уничтожать россиян и их технику, чтобы остановить продвижение врага.

О том, какие потери среди личного состава и техники понесли россияне рассказали в Генштабе.

Смотрите также Парад важнее фронта: Москва забирает солдат с передовой ради репетиций 9 мая

Какие потери России по состоянию на 6 мая?

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 06.05.26 составляют:

личного состава – около 1 337 170 (+1 050) человек;

танков – 11 918 (+1);

боевых бронированных машин – 24 515 (+5);

артиллерийских систем – 41 478 (+92);

РСЗО – 1 775 (+5);

средств ПВО – 1 363 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 276 061 (+2 031);

наземных робототехнических комплексов – 1 332 (+12);

крылатых ракет – 4 585 (+1);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 94 312 (+282);

специальной техники – 4 170 (+0).



Потери врага на 6 мая / Инфографика Генштаба

Почему у России растут потери на фронте?

По состоянию на май 2026 года потери российских войск на фронте продолжают стабильно расти и часто превышают тысячу человек убитыми и ранеными ежесуточно. К слову, Владимир Зеленский заявил, что за апрель удалось ликвидировать более 35 тысяч оккупантов.

Среди ключевых причин называют прежде всего технологическое преимущество Украины, в частности массовое использование FPV-дронов, которые существенно повысили эффективность поражения живой силы и техники противника. Благодаря аэроразведке украинская артиллерия действует точнее, нанося удары по скоплениям врага.

В то же время российское командование часто применяет тактику так называемых "мясных штурмов", пытаясь компенсировать недостаток бронетехники численностью пехоты. Небольшие штурмовые группы бросают в бой для выявления слабых мест обороны, что приводит к значительным потерям среди атакующих.

Важно! Ситуацию также осложняют оперативные и внешние факторы, ведь с улучшением погодных условий интенсивность боев растет, а вместе с ней – и количество потерь. ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что многие новобранцы попадают на фронт с минимальной подготовкой, что делает их особенно уязвимыми в боях высокой интенсивности.

Что известно о российских потерях в тылу, что уменьшают финансирование на российскую армию?

Украинские беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области – одному из ключевых российских терминалов для экспорта нефти через Балтийское море. Эта операция стала частью более широкой кампании по поражению энергетической и военной инфраструктуры России, направленной на ослабление систем противовоздушной обороны, снижение экспортных возможностей и подрыв финансирования войны.

Кроме того, 25 апреля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области, расположенном примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины.

В конце месяца, 29 – 30 апреля, украинские военные также поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", вертолеты Ми-28 и Ми-17, а также зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". В результате этих ударов на НПЗ возникли пожары, погиб один из технических работников.