О том, какие потери среди личного состава и техники понесли россияне рассказали в Генштабе.
Какие потери России по состоянию на 6 мая?
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 06.05.26 составляют:
- личного состава – около 1 337 170 (+1 050) человек;
- танков – 11 918 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 515 (+5);
- артиллерийских систем – 41 478 (+92);
- РСЗО – 1 775 (+5);
- средств ПВО – 1 363 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 276 061 (+2 031);
- наземных робототехнических комплексов – 1 332 (+12);
- крылатых ракет – 4 585 (+1);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 94 312 (+282);
- специальной техники – 4 170 (+0).
Потери врага на 6 мая / Инфографика Генштаба
Почему у России растут потери на фронте?
По состоянию на май 2026 года потери российских войск на фронте продолжают стабильно расти и часто превышают тысячу человек убитыми и ранеными ежесуточно. К слову, Владимир Зеленский заявил, что за апрель удалось ликвидировать более 35 тысяч оккупантов.
Среди ключевых причин называют прежде всего технологическое преимущество Украины, в частности массовое использование FPV-дронов, которые существенно повысили эффективность поражения живой силы и техники противника. Благодаря аэроразведке украинская артиллерия действует точнее, нанося удары по скоплениям врага.
В то же время российское командование часто применяет тактику так называемых "мясных штурмов", пытаясь компенсировать недостаток бронетехники численностью пехоты. Небольшие штурмовые группы бросают в бой для выявления слабых мест обороны, что приводит к значительным потерям среди атакующих.
Важно! Ситуацию также осложняют оперативные и внешние факторы, ведь с улучшением погодных условий интенсивность боев растет, а вместе с ней – и количество потерь. ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что многие новобранцы попадают на фронт с минимальной подготовкой, что делает их особенно уязвимыми в боях высокой интенсивности.
Что известно о российских потерях в тылу, что уменьшают финансирование на российскую армию?
Украинские беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области – одному из ключевых российских терминалов для экспорта нефти через Балтийское море. Эта операция стала частью более широкой кампании по поражению энергетической и военной инфраструктуры России, направленной на ослабление систем противовоздушной обороны, снижение экспортных возможностей и подрыв финансирования войны.
Кроме того, 25 апреля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области, расположенном примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины.
В конце месяца, 29 – 30 апреля, украинские военные также поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", вертолеты Ми-28 и Ми-17, а также зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". В результате этих ударов на НПЗ возникли пожары, погиб один из технических работников.