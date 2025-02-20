Морпехи уничтожили 10 единиц техники оккупантов на Покровском направлении

Морские пехотинцы на Покровском направлении отбили штурм оккупантов, уничтожив 10 единиц бронетехники. Вражеские танки и БМП подорвались на минных заграждениях, а остатки десанта были ликвидированы артиллерией и FPV-дронами.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Оккупанты пытались прорвать оборону на Покровском направлении, привлекая к атаке 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных боевых машин.

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Враг потерпел поражение на Покровском направлении

Однако попытка "продавить" украинские позиции обернулась катастрофическими потерями для врага – за несколько часов было уничтожено 10 единиц бронетехники.

Слаженная работа морпехов позволила поразить вражескую технику еще на подступах к оборонительным укреплениям, где она подорвалась на минно-взрывных заграждениях. Остатки вражеского десанта, высадились, были ликвидированы артиллерийским огнем и FPV-дронами.

Уничтожена техника и десант: смотреть видео

Вражеское наступление было отбито, позиции украинских защитников остаются незыблемыми. Украинские военные наносят врагу значительные потери в технике и живой силе, продолжая держать оборону и не допуская ухудшения тактической ситуации.