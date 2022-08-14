Нацгвардейцы метким выстрелом уничтожили вражескую БМП в Донецкой области

Каждый день у российской армии все меньше и меньше техники. Недавно спецназовцы Нацгвардии одним точным выстрелом уничтожили вражескую БМП в Донецкой области.

Они опубликовали видео, на котором виден процесс уничтожения вражеской боевой машины пехоты.

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Нацгвардия показала яркое видео, как пылает БМП

В частности на видео можно увидеть, как наши защитники нанесли один точный удар. Единственный выстрел и российская БМП сразу задымилась.

Как нацгвардейцы уничтожили вражескую БМП: смотрите видео

Вчера на лом отправилось много вражеской техники

Вчера на фронте наши воины ликвидировали около 150 оккупантов. Также на лом отправились 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 1 вертолет и 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн. 13 августа наибольшие потери российская армия понесла на Донецком направлении.

Кроме того, ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла около 10 групповых авиаударов по позициям оккупационных войск на нескольких оперативных направлениях. Было уничтожено много боевых бронированных машин и живой силы врага.

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