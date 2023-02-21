ВСУ попали в место, где сидел российский ротный с поварами: оккупанты скулят в перехватах

Украинские военные продолжают эффективно работать над уничтожением врага. Так, в начале года они попали в место, где сидел русский ротный вместе с поварами. Скулили враги немало.

К сожалению, как убеждает оккупант в перехваченном разговоре, не было потерь. Но захватчики не на шутку испугались, избавились от бронежилетов и касок, а также имели еще одну причину пожаловаться.

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Рождество было неспокойным

Перехваченный разговор состоялся после Рождества. Оккупант сетовал своей собеседнице, что в эти дни им было не до праздников. В 5 утра то ли 6, то ли 7 января ВСУ по полной программе отработали по оккупантам. Было прямое попадание в КМП, где находится кухня и сидит ротный.

Прямое попадание. Да, ровно туда же на***ли. Эти д***лы (оккупанты – 24 Канал) даже не перенесли свои вещи. Оставили буквально в 100 метрах. Палатки н***й. Ну, слава Богу, никого не было. Прошло легким испугом. В печке дыры, бронежилеты – н***й в мясо, каски – в мясо,

– жалуется он.

Оккупант жалуется на точную работу ВСУ: смотрите видео

Но на этом жалоба не закончилась. Оккупант пожаловался, что их увезли то ли 9, то ли 13 декабря. Трудно ему даются дать, мы должны признаться. По-видимому, не ведет этого трогательного дневника боевых действий, которые в начале полномасштабного вторжения находили у тех же бурят. Так вот, он жаловался на то, что не насчитали боевые. Нет-нет, он не за деньгами поехал. Но очень обижается, что и здесь его бросили.

К слову, потери врага продолжают расти бешеным темпом. Не исключено, что герой записи тоже уже мог пополнить ряды "двухсотых".

Еще почти 800 уничтоженных в сутки

За 20 февраля нашим военным удалось отправить на тот свет 760 российских захватчиков. Общие потери второй армии мира в живой силе насчитывают 144 440 бойцов. Интересно, что очень много ликвидировать удалось за последние несколько месяцев. В частности, потому, что враг бросает все свои силы на захват Бахмута.

Стало у оккупантов также значительно меньше техники. В металлолом уже превратили 3 326 танков, 6 562 боевые бронированные машины, 2 338 артиллерийские системы, 471 РСЗО, 243 средства ПВО.

А еще на балансе вражеской армии на 299 самолетов, 287 вертолетов, 2023 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 судов, 5210 автомобилей и автоцистерн и 226 единиц спецтехники меньше.