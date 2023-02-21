На жаль, як переконує окупант у перехопленій розмові, не було втрат. Але загарбники не на жарт злякалися, позбулися бронежилетів і касок, а також мали ще одну причину побідкатися.

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Різдво було неспокійним

Перехоплена розмова відбулася після Різдва. Окупант бідкався своїй співрозмовниці, що у ці дні їм було не до свят. О 5 ранку чи то 6, чи то 7 січня ЗСУ по повній програмі відпрацювали по окупантах. Було пряме влучання у КМП, де розташована кухня та сидить ротний.

Пряме влучання. Так, рівно туди ж на***рили. Ці д***ли (окупанти – 24 Канал) навіть не перенесли свої речі. Залишили буквально за 100 метрів. Намети н***й. Ну, слава Богу, нікого не було. Минулося легким переляком. У пічці дірки, бронежилети – н***й в м'ясо, каски – в м'ясо,

– бідкається він.

Окупант скаржиться на влучну роботу ЗСУ: дивіться відео

Але на цьому бідкання не закінчилося. Окупант поскаржився, що їх повезли чи то 9, чи то 13 грудня. Тяжко йому даються дати, мусимо зізнатися. Мабуть, не веде оцього зворушливого щоденника бойових дій, які на початку повномасштабного вторгнення знаходили у тих же бурятів. Так-от, він скаржився на те, що не нарахували бойові. Ні-ні, він не по гроші поїхав. Але дуже ображається, що і тут його кинули.

До слова, втрати ворога продовжують рости шаленим темпом. Не виключено, що герой запису теж уже міг поповнити ряди "двохсотих".

Ще майже 800 знищених за добу

За 20 лютого нашим військовим вдалося відправити на той світ 760 російських загарбників. Загальні втрати "другої армії світу" у живій силі налічують 144 440 бійців. Цікаво, що дуже багато ліквідувати вдалося за останні кілька місяців. Зокрема тому, що ворог кидає всі свої сили на захоплення Бахмута.

Стало в окупантів також значно менше техніки. На брухт уже перетворили 3 326 танків, 6 562 бойові броньовані машини, 2 338 артилерійські системи, 471 РСЗВ, 243 засоби ППО.

А ще на балансі ворожого війська на 299 літаків, 287 гелікоптерів, 2 023 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 873 крилаті ракети, 18 суден, 5 210 автомобілів і автоцистерн і 226 одиниць спецтехніки менше.