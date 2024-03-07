Мощные кадры показал Генштаб ВСУ со ссылкой на 95 ОДШБр. Заметили, что это лишь короткий бой наших защитников против российских захватчиков, пишет 24 Канал.

Это надо увидеть Как топили "Сергея Котова" – мощное видео уничтожения патрульного корабля

Провальная попытка российского штурма

"Просто один короткий бой. Россияне решили штурмовать позиции житомирских десантников. Что из этого получилось, смотрите дальше", – призвали в Генштабе ВСУ.

Смотрите также ВСУ уничтожили командный пункт мотострелковой бригады России

Российский штурм завершился провалом: смотрите видео

Заметим, на кадрах четко видно попытку вражеского штурма. Как только захватчики приблизились к позициям наших защитников, воины моментально открыли огонь.

Заметим, что по состоянию на утро 7 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 421 тысячу бойцов. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 1160 оккупантов.