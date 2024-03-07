Потужні кадри показав Генштаб ЗСУ з посиланням на 95 ОДШБр. Зауважили, що це лише короткий бій наших захисників проти російських загарбників, пише 24 Канал.

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Провальна спроба російського штурму

"Просто один короткий бій. Росіяни вирішили штурмувати позиції житомирських десантників. Що з цього вийшло, дивіться далі", – закликали в Генштабі ЗСУ.

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Російський штурм завершився провалом: дивіться відео

Зауважимо, на кадрах чітко видно спробу ворожого штурму. Як тільки загарбники наблизилися до позицій наших захисників, воїни вмить відкрили вогонь.

Зауважимо, що станом на ранок 7 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 421 тисяяу бійців. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 1160 окупантів.