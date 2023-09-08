Напились водки и ликвидировали своих же: в Херсонской области оккупанты устроили перестрелку

На оккупированной Херсонщине захватчики ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия. Напились и устроили перестрелку. Кстати, выжили не все.

Так, несколько оккупантов пополнили статистику потерь врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает 24 Канал.

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В результате перестрелки погибли 5 оккупантов

На временно оккупированных территориях россияне продолжают захватывать и использовать объекты гражданской инфраструктуры в своих военных целях. В поселке Днепряны на оккупированной Херсонщине на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских военных.

Тут захватчики напились водки и стали выяснять отношения. Дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли,

– отметил Ковалев.

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