Напились водки и ликвидировали своих же: в Херсонской области оккупанты устроили перестрелку
На оккупированной Херсонщине захватчики ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия. Напились и устроили перестрелку. Кстати, выжили не все.
Так, несколько оккупантов пополнили статистику потерь врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает 24 Канал.
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В результате перестрелки погибли 5 оккупантов
На временно оккупированных территориях россияне продолжают захватывать и использовать объекты гражданской инфраструктуры в своих военных целях. В поселке Днепряны на оккупированной Херсонщине на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских военных.
Тут захватчики напились водки и стали выяснять отношения. Дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли,
– отметил Ковалев.
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Российские военные обожают ликвидировать своих же "собратьев"
- Заметим, что это уже не первый подобный случай у оккупантов. Так, 11 августа во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием кадыровцев и так называемой "комендатуры".
- В городском совете Мариуполя отметили, что по меньшей мере 4 российских захватчика отправились на концерт Кобзона.
- К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.