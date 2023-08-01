Россияне там будут гореть: на острове Джарылгач ВСУ из HIMARS уничтожили враждебные позиции

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и освобождать наши территории. На днях военные с помощью HIMARS ликвидировали враждебные позиции на острове Джарылгач Херсонской области.

Следует отметить, что ВСУ отработали точечно и очень удачно. На острове было 5 скоплений оккупантов – на каждое из них прилетел "подарок".

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Как на острове Джарылгач уничтожали оккупантов

В сети были опубликованы кадры мощной работы украинских защитников. Сначала оператор БпЛА провел разведку и установил, что на остров Джарылгач как раз прибыло одно из подразделений пехоты. Неподалеку еще одно формирование проводило подготовку. Еще в трех разных местах на острове оккупанты разместили подразделения пехоты.

Через некоторое время по вражеским формированиям отработали украинские военные. Они запустили 5 ракет из РСЗО HIMARS – все снаряды метко прилетели на головы оккупантам. На кадрах заметно, что одно из подразделений испугалось и пыталось спрятаться в кустах и окопах, однако им это не помогло.

Наш Джарылгач. Россияне там будут гореть,

– прокомментировал успешную работу ВСУ руководитель ОП Андрей Ермак.

На острове Джарылгач уничтожили врага: смотрите видео

Потери врага скоро достигнут 250 тысяч солдат

За более чем 17 месяцев полномасштабной войны украинские защитники нанесли немалые потери оккупантам. По последней информации, ВСУ ликвидировали:

личного состава – около 246 690 (+500);

танков – 4216 (+5),

боевых бронированных машин – 8205 (+17),

артиллерийских систем – 4839 (+23),

РСЗО – 699 (+0),

средств ПВО – 462 (+2),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 311 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),

крылатых ракет – 1347 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7324 (+32),

специальной техники – 718 (+3).

Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь считать точное количество потерь России в условиях активных боевых действий очень сложно.