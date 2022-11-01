Потери оккупантов резко возросли: военный обозреватель назвал главную ошибку россиян

Российская армия несет колоссальные потери живой силы на всех участках фронта. Недавно ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов – 950 солдат за сутки. В последние дни украинские военные уверенно уничтожают более 600 оккупантов ежедневно.

Безусловно, это следствие того, что они бросают в бой своих мобилизованных. Их россияне используют для осуществления контратак на важнейших направлениях – Херсонская область, Сватово, Кременная и в известной степени Бахмут. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.

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"Мобики" совсем не подготовлены для ведения такого рода боевых действий,

– заметил он.

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Как утверждает Попович, нам нужно больше помощи от Запада, а главное – она должна быть своевременной.

"Нам не хватает сил, нам не хватает техники, нам не хватает оружия. Мы не можем оказывать давление на всех участках фронта", – отметил обозреватель.

Дело в том, объясняет Попович, что наши партнеры посылают оружие в плановом режиме – есть пакеты помощи, поступающие в Украину, но нет оперативной реакции на изменение ситуации на фронтах.

"Если это удастся скорректировать, ситуация изменится", – сказал Денис Попович.

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