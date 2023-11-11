На войне против Украины погибли не менее 197 российских пилотов: и это лишь подтвержденные цифры

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне. И хотя в стране-агрессоре пытаются всячески скрыть цифры, известно, что около 200 летчиков отправились на "гастроли Кобзона".

По сути, российская служба BBC пролила свет на потери российского войска. Говорят, что больше всего потерь среди мотострелков и Воздушно-десантных войск. Нас же интересует ситуация с летчиками.

Читайте также 60 оккупантов и куча техники двинулись в Кобзон: Силы обороны ударили ракетами по вражеской колонне

Что известно о потерях врага

Соответствующие цифры журналисты опубликовали, ссылаясь на открытые источники. Расследователи и волонтеры с конца февраля 2022 года насчитали по меньшей мере 36 325 ликвидированных оккупантов, которые стали "двухсотыми" в войне, развязанной Россией против Украины. Заметим, что речь идет о поименном списке, поэтому эти цифры значительно скромнее тех, которые представляет Генштаб.



Потери врага по родам войск / Инфографика BBC

Журналисты также отмечают, что количество ликвидированных оккупантов может быть вдвое больше. К соответствующему мнению их натолкнула ситуация на кладбищах в 70 населенных пунктах страны-агрессора. Самая скромная оценка подталкивает, что уничтоженных может быть 72 650 россиян. Боевики "ДНР" и "ЛНР" не учитывались в это число.

В издании отметили, что в последнее время больше гибнет именно профессиональных военных. Так, с июня по конец октября – с начала контрнаступательной кампании – в России стало на более 370 офицеров меньше, в том числе 2 генералов.

Среди так называемых элитных войск наиболее ликвидированых среди Воздушно-десантных войск. После этого идет морская пехота, а на третьей строчке – "Росгвардия".

Собственно, подтвердили журналисты, что Россия потеряла не менее 197 своих летчиков. Заметим, что за более чем полтора года полномасштабного вторжения наши защитники превратили в металлолом более 300 самолетов и более 300 вертолетов.



Потери врага в элитных войсках / Инфографика BBC

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. Вы можете помочь приблизить победу. Для этого призываем вас в дальнейшем поддерживать наших военных. Присоединяйтесь к сборам, распространяйте информацию о них. И помните, что слишком маленьких донатов не бывает.