В 70 километрах от Мариуполя попали в полигон оккупантов: местные говорят о громкой детонации

На Донетчине снова "хлопок". Защитники попали в полигон российских захватчиков в Кальмиусском районе, недалеко от Мариуполя.

В селе Свободное Кальмиусского (бывшего Тельмановского) района Донецкой области есть попадания во вражеский полигон. Это примерно в 70 километрах от Мариуполя.

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БК сильно детонируют

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что после попадания местные сообщают о громких звуках детонации БК.

Оккупанты ежедневно теряют склады с боеприпасами

Ежедневно Генштаб отчитывается об очередном уничтожении вражеских боеприпасов и командных пунктов. Только за последние сутки ракетные войска и артиллерия поразили 2 склада с боеприпасами, радиоэлектронную станцию, 3 пункта управления российских солдат, 5 районов сосредоточения сил врага и их технику.

А авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Как следствие, в Генштабе подтвердили поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

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