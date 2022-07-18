При отходе из Северодонецка ВСУ уничтожили полтора взвода оккупантов

Украинским военным в июне пришлось отступить из полностью разрушенного Северодонецка. При уходе наши защитники ликвидировали около полутора взводов оккупантов.

Украинские военные накрывали врага огнем из гранатометов

Россия уничтожила мосты из Северодонецка, поэтому выехать из города теперь можно только на оккупированную территорию. Украинским силам при отходе пришлось пересекать реку Северский Донец.

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Наши защитники обустроили переправы и на лодках переплывали через Северский Донец. Также военные вынесли все вещи, оружие и боевые комплекты.

Генштаб ВСУ 25 июня официально подтвердил отвод подразделений ВСУ из Северодонецка. Бойцы рассказали, что днем узнали, что будут отступать. После этого было определено, какие подразделения будут перемещаться и занимать следующие рубежи обороны.

Около 22 часов украинские бойцы получили приказ об отходе на первый рубеж, после чего наши силы совершили разрыв с противником, поскольку все еще велись боевые действия.

Наши защитники передвигались ночью небольшими группами с помощью приборов ночного видения и планшетов.

Украинские военные объяснили, что если бы они не совершили разрыв с противником, то оккупанты начали бы обстреливать наших воинов артиллерией и следовать за ними.

Когда украинские силы еще контактировали с россиянами, то сумели уничтожить полтора взвода врага. Наши защитники накрывали захватчиков плотным огнем, прикрываясь выстрелами из гранатометов, пулеметов и автоматов.

россия захватила Северодонецк

российское военно-политическое руководство поставило задачу захватить Луганскую и Донецкую области. Оккупанты хотели установить контроль над Северодонецком в первые дни лета, однако из-за сопротивления ВСУ переносили дату оккупации.

Вражеские войска прорвались в Северодонецк в конце мая, после чего в городе велись ожесточенные уличные бои. Оккупанты уничтожили город, используя тактику выжженной земли.

Вслед за Северодонецком украинские силы отступили из Лисичанска: враг пытался оцепить наших защитников.

россияне почти полностью захватили Луганскую область. Однако ВСУ продолжают держать оборону. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Украина контролирует небольшой участок в Луганской области, где гибнут российские оккупанты.

В боях за Лисичанск и Северодонецк Россия потеряла по меньшей мере 7 000 солдат.

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