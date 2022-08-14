Украинский противотанкист уничтожил 8 вражеских целей подряд за один бой

За один бой противотанкист Сергей ликвидировал 8 российских целей. Это произошло, когда вражеские войска вели наступление.

Наши воины не растерялись во время наступления врага

российские войска пыталась осуществить наступление на позиции одной из украинских бригад, выбить украинских воинов и зайти в село.

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Так, вражеская армия пыталась осуществить наступление на позиции одной из десантных бригад, выбить оттуда наших и зайти в село.

Но что-то пошло не по плану. Лишь один против танкист Сергей отличил 8 враждебных целей подряд за один бой.

Воин признался, что с первого выстрела ему показалось, что он не попал. Однако впоследствии увидел сильный дым и вспышку – боекомплект взорвался так, что танку сорвало башню.

Попал наверняка под башню. От попадания ракеты его (вражеский танк – 24 канал) перевернуло и отбросило в посадку. Пехотинцев разбросало по той посадке, как тряпки из секонд-хенда,

– сказал Сергей.

Общие потери врага на фронте

по состоянию на 14 августа с 24 февраля россия потеряла 1 684 танка.

С начала полномасштабной войны россия потеряла в Украине около 43 550 своих солдат. Кроме этого, оккупанты лишились много техники.

В целом наши защитники и защитницы уничтожили:

танков – 1 864;

боевых бронированных машин – 4 126;

артиллерийских систем – 980;

реактивных систем залпового огня – 261;

средств ПВО – 136;

самолетов – 233;

вертолетов – 194;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784;

крылатых ракет – 187;

кораблей и катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 039;

специальной техники – 91.

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