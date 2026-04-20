9 из 10 не выживают: майор в отставке раскрыл, из каких источников Россия будет брать новых солдат

На Покровском направлении враг несет ощутимые потери: 9 из 10 просто не выживают. В марте потери российской армии вообще вышли на самый высокий уровень за весь период войны. Россия вынуждена искать варианты, как пополнить войско. Страна-агрессор проводит скрытую мобилизацию, а также продолжает привлекать иностранцев.

Как рассказал в эфире 24 Канала ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, в России есть план по привлечению наемников – ежегодно более 400 тысяч, каждый месяц ориентировочно до 35 тысяч человек.

В России падает показатель подписанных контрактов

Сегодня покрывать потери на поле боя в полном объеме Россия не может, ведь они все растут, а вот показатель желающих подписывать контракты с минобороны – падает. По словам майора в отставке, он снизился на 20%.

"Те люди, которые приобщаются к российскому войску – это как раз контрактники. Еще до 100 тысяч Россия планирует взять людей из тюрем. Еще хотят привлечь 20 – 25 тысяч иностранцев. Также будут брать граждан из депрессивных регионов, которые имеют правонарушения, долги. Благодаря тому, что им обещают амнистию и закрытие долгов, те должны как минимум отслужить полгода", – рассказал Гетьман.

Одним из составляющих, где страна-агрессор ищет живую силу для фронта – временно оккупированные ею украинские территории. Там, по словам ветерана российско-украинской войны, загребают людей массово, не разбираясь позволяет ли человеку состояние здоровья.

"Мы жалуемся, что у нас "бусификация", а там россияне выбивают двери, хватают за шкурку, дают автомат в руки и гонят на штурм, а сзади – заградительный отряд. Вот 9 из 10 погибают, а у того одного есть шанс остаться живым и сдаться в плен. Потому что если решит бежать и возвращаться, то будет уничтожен своими же", – озвучил Гетман.

Заметьте! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предположил, что Путин, чтобы покрывать огромные потери своей армии будет искать готовых бойцов в Северной Корее и Беларуси. Пока он будет усиливать мобилизационные процессы внутри России, может воспользоваться солдатами этих стран (50 – 60 тысяч человек).

К чему прибегает Россия, чтобы набрать живую силу для войны?