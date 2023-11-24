Концерт и колонна грузовиков: как российские войска страдают от украинских высокоточных ударов
Источник:Минобороны Великобритании
Попытки врага спрятаться где-то глубоко в тылу терпят сокрушительное поражение. Если же точнее, то наши военные наносят меткие удары, напоминая, что оккупантам следует убираться прочь.
В разведке Великобритании отметили, что враг в Украине продолжает нести массовые потери. А способствуют этому высокоточные украинские удары с большого расстояния далеко за линией фронта.
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Точные удары наносят безумные потери врагу
В ведомстве отмечают, что 10 ноября, вероятно, более 70 оккупантов удалось ликвидировать во время точного удара по колонне грузовиков. Произошло это в 23 километрах от линии фронта в селе Гладковка Херсонской области.
А 19 ноября наши военные нанесли точный удар по оккупантам, которых собрали на церемонии награждения в селе Кумачево, что в 60 километрах от линии фронта на подконтрольной России территории. В разведке заметили, что это могло привести к десяткам жертв среди захватчиков.
В разведке заметили, что военные обычно хорошо осведомлены о дальности действия систем вооружений своего противника. Впрочем, командиры сталкиваются с острой дилеммой во время длительных боевых действий.
Они должны найти баланс между наилучшей практикой рассредоточения войск, что делает их менее уязвимыми к ударам, и повседневной потребностью собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания боевого духа,
– говорят в разведке.
Тем временем потери врага растут
- Только за минувшие сутки на тот свет удалось отправить 1100 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения речь идет об около 322 900 российских захватчиках, пополнивших "скамьи двухсотых".
- Также в металлолом превратили 5496 танков, 10256 боевых бронированных машин, 7833 артиллерийские системы, 904 РСЗО и 595 средств ПВО.
- Кроме того, так называемая "вторая армия мира" не досчитается 323 самолетов, 324 вертолетов, 5800 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1564 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10230 автомобилей и автоцистерн, а также 1108 единиц спецтехники.