Концерт и колонна грузовиков: как российские войска страдают от украинских высокоточных ударов

Попытки врага спрятаться где-то глубоко в тылу терпят сокрушительное поражение. Если же точнее, то наши военные наносят меткие удары, напоминая, что оккупантам следует убираться прочь.

В разведке Великобритании отметили, что враг в Украине продолжает нести массовые потери. А способствуют этому высокоточные украинские удары с большого расстояния далеко за линией фронта.

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Точные удары наносят безумные потери врагу

В ведомстве отмечают, что 10 ноября, вероятно, более 70 оккупантов удалось ликвидировать во время точного удара по колонне грузовиков. Произошло это в 23 километрах от линии фронта в селе Гладковка Херсонской области.

А 19 ноября наши военные нанесли точный удар по оккупантам, которых собрали на церемонии награждения в селе Кумачево, что в 60 километрах от линии фронта на подконтрольной России территории. В разведке заметили, что это могло привести к десяткам жертв среди захватчиков.

В разведке заметили, что военные обычно хорошо осведомлены о дальности действия систем вооружений своего противника. Впрочем, командиры сталкиваются с острой дилеммой во время длительных боевых действий.

Они должны найти баланс между наилучшей практикой рассредоточения войск, что делает их менее уязвимыми к ударам, и повседневной потребностью собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания боевого духа,

– говорят в разведке.

Тем временем потери врага растут