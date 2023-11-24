У розвідці Великої Британії зауважили, що ворог в Україні продовжує зазнавати масових втрат. А сприяють цьому українські високоточні удари з великої відстані далеко за лінією фронту.
Читайте також Мінус ППО та РЛС: у Джанкої був удар по військовій частині окупантів
Точні удари завдають шалених втрат ворогові
У відомстві зазначають, що 10 листопада, ймовірно, понад 70 окупантів вдалося ліквідувати під час влучного удару по колоні вантажівок. Сталося це за 23 кілометри від лінії фронту у селі Гладківка Херсонської області.
А 19 листопада наші військові завдали влучного удару по окупантах, яких зібрали на церемонії нагородження у селі Кумачове, що за 60 кілометрів від лінії фронту на підконтрольній Росії території. У розвідці зауважили, що це могло призвести до десятків жертв серед загарбників.
У розвідці зауважили, що військові зазвичай добре обізнані з дальністю дії систем озброєнь свого противника. Втім, командири стикаються з гострою дилемою під час тривалих бойових дій.
Вони повинні знайти баланс між найкращою практикою розосередження військ, що робить їх менш вразливими до ударів, і повсякденною потребою збирати підрозділи разом для здійснення управління і підтримання бойового духу,
– кажуть у розвідці.
Тим часом втрати ворога ростуть
- Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 1100 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення йдеться про близько 322 900 російських загарбників, які поповнили "лави двохсотих".
- Також на брухт перетворили 5496 танків, 10256 бойових броньованих машин, 7833 артилерійські системи, 904 РСЗВ та 595 засобів ППО.
- Крім того, так звана "друга армія світу" не дорахується 323 літаків, 324 гелікоптерів, 5800 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1564 крилатих ракет, 22 суден, 1 підводного човна, 10230 автомобілів і автоцистерн, а також 1108 одиниць спеціальної техніки.