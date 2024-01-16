Наши защитники продолжают нанести урон оккупантам. В частности, на Южном направлении удалось уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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Операторы скорректировали огонь HIMARS

Во время разведки экипаж БпАК 73-го морского центра Сил Специальных Операций, несмотря на плохую видимость, обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", который враг применял против наших войск.

️ Операторы ССО скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.

Комплекс врага полностью уничтожен.

Наши военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс: смотрите видео

Потери врага на 16 января

Только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине 1100 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 372 090 солдат.

Какие потери понес враг

  • личного состава – ориентировочно 372 090 (+1110);
  • танков – 6113 (+24);
  • боевых бронированных машин – 11 358 (+36);
  • артиллерийских систем – 8801 (+30);
  • РСЗО – 961 (+3);
  • средства ПВО – 653 (+3);
  • самолетов – 331 (+2);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6877 (+12);
  • крылатые ракеты – 1816 (+1);
  • корабли/катера – 23 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 731 (+33);
  • специальная техника – 1365 (+9).