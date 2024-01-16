Наші захисники продовжують завдати втрат окупантам. Зокрема, на Південному напрямку вдалося знищити ворожий зенітно – ракетний комплекс "Оса".

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Оператори скоригували вогонь HIMARS

️Під час розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру Сил Спеціальних Операцій, попри погану видимість, виявив зенітно – ракетний комплекс "Оса", який ворог застосовував проти наших військ.

️ Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно – артилерійського підрозділу Сил оборони України.

Комплекс ворога повністю знищено.

Наші військові знищили зенітно – ракетний комплекс: дивіться відео

Втрати ворога на 16 січня

Тільки за останню добу окупанти втратили на війні в Україні 1100 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 372 090 солдатів.

Яких втрат зазнав ворог

  • особового складу – орієнтовно 372 090 (+1110);
  • танків – 6 113 (+24);
  • бойових броньованих машин – 11 358 (+36);
  • артилерійських систем – 8 801 (+30);
  • РСЗВ – 961 (+3);
  • засоби ППО – 653 (+3);
  • літаків – 331 (+2);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12);
  • крилаті ракети – 1816 (+1);
  • кораблі /катери – 23 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11731 (+33);
  • спеціальна техніка – 1365 (+9).