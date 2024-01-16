Наші захисники продовжують завдати втрат окупантам. Зокрема, на Південному напрямку вдалося знищити ворожий зенітно – ракетний комплекс "Оса".

Дивіться також Коштує десятки мільйонів і дуже цінний для Росії: що відомо про Іл-22, який підбила Україна

Оператори скоригували вогонь HIMARS

️Під час розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру Сил Спеціальних Операцій, попри погану видимість, виявив зенітно – ракетний комплекс "Оса", який ворог застосовував проти наших військ.

️ Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно – артилерійського підрозділу Сил оборони України.

Комплекс ворога повністю знищено.

Наші військові знищили зенітно – ракетний комплекс: дивіться відео

Втрати ворога на 16 січня

Тільки за останню добу окупанти втратили на війні в Україні 1100 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 372 090 солдатів.

Яких втрат зазнав ворог