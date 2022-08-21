В россии десантники массово отказываются ехать на войну в Украину, – разведка

Агрессору становится все труднее собрать новое пушечное мясо на войну в Украине. Ведь здесь россияне становятся грузом "200" или "300" в большинстве случаев.

Очередное подтверждение отказов привели украинские разведчики. В этот раз отказались ехать воевать так называемые "элитные" десантники.

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Вместо профессионалов берут людей без опыта

Разведка располагает данными, что отказываются воевать не просто солдаты, а офицеры. То есть российская армия остается без командиров. Но россия бы не была россией, если бы не выпутывалась из этого кое-как, только бы было. Поэтому на офицерские должности контрактников назначают людей без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

Из-за безумных потерь после "теплых" встреч с ВСУ, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Больше всего обращают внимание на те подразделения, где наши воины ликвидировали более 60% личного состава. Также – частям, где личный состав деморализован и отказывается служить дальше.

Отказ – самая большая проблема для россиян

Наши разведчики отметили, что наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне именно командного состава подразделений ВДВ.

На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно присвоили офицерские звания.

Более того, сейчас в командовании ВДВ работает даже целая комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа. Кроме того, им приказали уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.

Последние новости от разведчиков

Разведчики говорили, что обострение на фронте только начинается. В ближайшее время предстоят очень острые события по всему фронту. Речь не только о привязке к дате. В частности, сейчас говорят о Дне Независимости. Враг ведь от своих намерений не отказался, а ВСУ нарастили мощности.

Как уже известно, россия ежедневно теряет не одну сотню военных. Количество раненых тоже огромное. Украинские разведчики рассказывали, что госпитали врага не могут справиться с количеством пострадавших.

Также не секрет, что поддержка ВСУ партнерами со всего мира создает российским оккупантам очень большие проблемы. Они пытаются сделать все, чтобы подорвать доверие к Украине и снизить ее объемы. Разведка говорила, что россия в этом смысле увеличила мощности влияния, потому что у нее заканчивается живая сила.

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