Лицо армии: российский военкомат заманивает на контракт

Оккупанты пытаются всеми возможными силами заманить в армию, а значит на войну в Украину, новых военных. Фактически следующую порцию пушечного мяса.

Очередная так называемая кампания по завлечению на фронт оказалась довольно иронической. Лицом армии выступил оккупант с изуродованным лицом после ранения, передает 24 канал.

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Лицо говорит больше, чем вся пиар-кампания

При этом в военкомате с ним записали видео. Хвалят оккупанта, конечно же, очень сильно. Мол, показал себя на войне в Украине во всей красе, имеет ордена, звание. Человек из Дагестана.

Просят брать с него пример и обращаться в военкоматы для того, чтобы идти служить по контракту. Что говорит сам оккупант трудно разобрать. А в конце над ним будто смеются, мол, здоровья тебе и духом не падать.

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В общем, лицо оккупанта говорит о перспективах больше, чем вся пиар-кампания.

Безумные потери россии на войне в Украине

Страна-агрессор теряет не только личный состав, но и технику. Как следствие, российские оккупационные войска продолжают страдать от деморализации. Кроме больших потерь, на это также влияют проблемы с зарплатой.

По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями на Юге потери врага с ночи 4 сентября составили 20 военных, 4 единицы автобронетехники.

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