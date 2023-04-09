Всего защитникам Украины удалось ликвидировать 3600 человек личного состава противника. Однако не живой силой единой.

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Безумные потери россиян в технике

Также военные Украины заставляют гореть военную технику оккупантов. Так, всего за последние 7 дней удалось уничтожить 261 единицу вооружения и военной техники врага.

Больше не будут угрожать украинцам:

18 танков,

38 боевых бронированных машин,

53 артиллерийские системы,

6 РСЗО,

3 установки ПВО,

65 единиц автотехники,

13 единиц спецтехники.

Супергерои Украины обороняют и небо нашего государства. По данным Александра Павлюка, за неделю они смогли приземлить 63 БПЛА, а также 1 вражеский самолет и 1 вертолет.



Число уничтоженного личного состава и техники врага за 3–9 апреля / Инфографика Александра Павлюка

В общей сложности более 178 тысяч ликвидированных оккупантов

В общей сложности с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 9 апреля украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. При этом только за последние сутки послушать второсортную музыку Кобзона отправились 470 захватчиков.

Также удалось, по данным Генштаба Украины, в металлолом превратить множество военной техники и вооружения. Речь идет про:

3 636 танков,

7 024 боевых бронированных машины,

2 740 артиллерийских систем,

533 РСЗО,

282 средства ПВО,

307 самолетов,

292 вертолета,

2 312 БПЛА оперативно-тактического уровня,

911 крылатых ракет,

18 кораблей,

5 602 единицы автомобильной техники и автоцистерн,

309 единиц специальной техники.

Однако не стоит забывать, что, несмотря на бешеные потери оккупантов, расходного материала у страны-оккупантки много. Поэтому оборона Украины – это не только обязанность военных, которые делают все возможное и невозможное для защиты государства, но и каждого ее гражданина.

Чтобы вместе двигаться к Победе, 24 Канал постоянно проводит важные сборы для наших защитников, к которым может присоединиться каждый неравнодушный украинец. Так, благодаря читателям уже удалось закрыть более 50 таких сборов для ВСУ.

В настоящее время происходит сбор 200 тысяч гривен на авто для защитников из сводной стрелковой роты 43 Отдельной артиллерийской бригады. Присоединиться Вы можете по ссылке.