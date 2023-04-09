Всего защитникам Украины удалось ликвидировать 3600 человек личного состава противника. Однако не живой силой единой.

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Безумные потери россиян в технике

Также военные Украины заставляют гореть военную технику оккупантов. Так, всего за последние 7 дней удалось уничтожить 261 единицу вооружения и военной техники врага.

Больше не будут угрожать украинцам:

  • 18 танков,
  • 38 боевых бронированных машин,
  • 53 артиллерийские системы,
  • 6 РСЗО,
  • 3 установки ПВО,
  • 65 единиц автотехники,
  • 13 единиц спецтехники.

Супергерои Украины обороняют и небо нашего государства. По данным Александра Павлюка, за неделю они смогли приземлить 63 БПЛА, а также 1 вражеский самолет и 1 вертолет.


Число уничтоженного личного состава и техники врага за 3–9 апреля / Инфографика Александра Павлюка

В общей сложности более 178 тысяч ликвидированных оккупантов

В общей сложности с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 9 апреля украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. При этом только за последние сутки послушать второсортную музыку Кобзона отправились 470 захватчиков.

Также удалось, по данным Генштаба Украины, в металлолом превратить множество военной техники и вооружения. Речь идет про:

  • 3 636 танков,
  • 7 024 боевых бронированных машины,
  • 2 740 артиллерийских систем,
  • 533 РСЗО,
  • 282 средства ПВО,
  • 307 самолетов,
  • 292 вертолета,
  • 2 312 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 911 крылатых ракет,
  • 18 кораблей,
  • 5 602 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
  • 309 единиц специальной техники.

Однако не стоит забывать, что, несмотря на бешеные потери оккупантов, расходного материала у страны-оккупантки много. Поэтому оборона Украины – это не только обязанность военных, которые делают все возможное и невозможное для защиты государства, но и каждого ее гражданина.

Чтобы вместе двигаться к Победе, 24 Канал постоянно проводит важные сборы для наших защитников, к которым может присоединиться каждый неравнодушный украинец. Так, благодаря читателям уже удалось закрыть более 50 таких сборов для ВСУ.

В настоящее время происходит сбор 200 тысяч гривен на авто для защитников из сводной стрелковой роты 43 Отдельной артиллерийской бригады. Присоединиться Вы можете по ссылке.