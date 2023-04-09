Загалом захисникам України вдалося ліквідувати аж 3600 осіб особового складу противника. Однак не живою силою єдиною.

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Шалені втрати росіян у техніці

Також військові України змушують палати військову техніку окупантів. Так, загалом за останні 7 днів вдалося знищити 261 одиницю озброєння та військової техніки ворога.

Більше не загрожуватимуть українцям:

18 танків,

38 бойових броньованих машин,

53 артилерійські системи,

6 РСЗВ,

3 установки ППО,

65 одиниць автотехніки,

13 одиниць спецтехніки.

Супергерої України обороняють й небо нашої держави. За даними Олександра Павлюка, за тиждень вони змогли приземлити 63 БпЛА, а також 1 ворожий літак та 1 гелікоптер.



Кількість знищеного особового складу та техніки ворога за 3–9 квітня / Інфографіка Олександра Павлюка

Загалом понад 178 тисяч ліквідованих окупантів

Загалом з початку повномасштабної війни станом на ранок 9 квітня українські військові знищили 178 150 окупантів. При цьому лише за останню добу послухати другосортну музику Кобзона відправилися 470 загарбників.

Також вдалося за даними Генштабу України, на брухт перетворити безліч військової техніки та озброєння. Мовиться про:

3 636 танків,

7 024 бойових броньованих машин,

2 740 артилерійських систем,

533 РСЗВ,

282 засоби ППО,

307 літаків,

292 гелікоптери,

2 312 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

911 крилатих ракет,

18 кораблів,

5 602 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

309 одиниць спеціальної техніки.

Однак варто не забувати, що попри шалені втрати окупантів, розхідного матеріалу у країни-окупантки багато. А тому оборона України – це не лише обов'язок військових, які роблять все можливе й неможливе для захисту держави, а й кожного її громадянина.

Тож щоб разом рухатися до Перемоги, 24 Канал постійно проводить важливі збори для наших захисників, до яких може долучитися кожен небайдужий українець. Так, завдяки читачам вже вдалося закрити понад 50 таких зборів для ЗСУ.

Наразі ж відбувається збір 200 тисяч гривень на авто для захисників зі зведеної стрілецької роти 43 Окремої артилерійської бригади. Долучитися Ви можете за посиланням.