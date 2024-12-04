Сколько россиян можно уничтожить беспилотником: военный назвал цифры

Беспилотники действительно помогают украинским воинам уничтожать врага. Примерно 95% всех поражений личного состава противника сделаны именно авиационными комплексами различных типов.

Если россияне теряют десятки солдат за несколько дней на одном отрезке, то потери с украинской стороны в разы меньше. Больше в эфире 24 Канала рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш.

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Сколько оккупантов можно уничтожить БПЛА

Только за крайние 3 дня бойцами беспилотных авиационных сил бригады "Рубеж" на одной линии было уничтожено 44 российских оккупантов – убитыми или ранеными.

Это очень большое количество личного состава, которая штурмует. А штурмовала в 3 раза больше, просто группы отходили,

– отметил Андрей Отченаш.

В то же время потери с нашей стороны даже не 1:10, а значительно меньше – есть несколько легких раненых.

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Наши офицеры, командиры батальонов и рот реально стараются за каждого бойца. Буквально просто трясутся, чтобы каждый боец был подготовлен, мотивирован, выполнял свою задачу и одновременно заходил и выходил с позиций с максимальной осторожностью и минимальными потерями,

– добавил он.

Поскольку такие логистические маневры и маневры пехоты являются наиболее опасным действием при заходе на линию боевого соприкосновения.

К слову, по состоянию на 3 декабря украинские защитники ликвидировали 1 780 российских захватчиков. С начала вторжения Россия потеряла ориентировочно 745 700 солдат.