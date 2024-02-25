В Украине успешно ликвидировали начальника штаба батальона армии России, а также нескольких важных военных со званиями. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан.

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Успешно "демобилизовано"

Офицер ВСУ рассказал, что нашим защитникам удалось ликвидировать сразу несколько важных "персон" российской армии. По его словам, списки погибших оккупантов пополнили:

полковник Паустьян Роман;

подполковник Мурзеев Александр;

начальник штаба батальона 25 ОМСБр капитан Собиров Тимур;

капитан Левченко Константин;

капитан Какоткин Дмитрий;

капитан Герус Алексей;

старший лейтенант Багрянцев Максим;

лейтенант Попов Павел.

Анатолий Штефан также обнародовал фото погибших российских захватчиков.

В Украине удалось ликвидировать 8 захватчиков / Фото Анатолия Штефана

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