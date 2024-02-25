В Украине успешно ликвидировали начальника штаба батальона армии России, а также нескольких важных военных со званиями. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан.
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Успешно "демобилизовано"
Офицер ВСУ рассказал, что нашим защитникам удалось ликвидировать сразу несколько важных "персон" российской армии. По его словам, списки погибших оккупантов пополнили:
- полковник Паустьян Роман;
- подполковник Мурзеев Александр;
- начальник штаба батальона 25 ОМСБр капитан Собиров Тимур;
- капитан Левченко Константин;
- капитан Какоткин Дмитрий;
- капитан Герус Алексей;
- старший лейтенант Багрянцев Максим;
- лейтенант Попов Павел.
Анатолий Штефан также обнародовал фото погибших российских захватчиков.
В Украине удалось ликвидировать 8 захватчиков / Фото Анатолия Штефана
Потери российской армии: последние новости
- В ночь на 23 февраля стало известно о сбитии второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что в результате аварии российского борта было уничтожен экипаж в составе 10 человек.
- Недавно также обнародовали информацию, что украинским силам удалось ликвидировать 20 февраля три роты 36 гвардейской мотострелковой бригады россиян возле села Трудовское, что в Донецкой области. Они выстроились на полигоне и ждали генерал-майора Олега Моисеева. Однако по ним был нанесен удар HIMARS. Россияне опубликовали списки погибших, в которых значатся 68 оккупантов.
- В частности, Силы обороны 21 февраля ударили по полигону в Херсонской области. По предварительной информации, руководство группировки "Днепр" приехало на полигон для проверки огневой подготовки подразделений, которые должны снова и снова штурмовать Крынки. В результате удара украинских сил, было поражено около 60 бойцов российской армии.
- Заметим, что во вторую годовщину войны, которую Россия начала против Украины, вражеская армия потеряла за последние сутки 770 солдат. Всего с 24 февраля 2022 года потери россиян превышают 400 тысяч.