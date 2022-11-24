Украина выполняет одну из целей: потери россиян уже больше, чем в войнах в Чечне и Афганистане

За 9 месяцев полномасштабной войны России против Украины наши воины ликвидировали около 85 720 оккупантов. Это гораздо больше, чем потери россиян в Чеченских войнах и в войне в Афганистане.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Кроме того, у россиян большое количество санитарных потерь.

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Что там у россиян с ранеными

Алексей Громов сообщил, что по данным Генштаба, 19 ноября в развернутом полевом госпитале и местной больнице села Большие Копани на временно оккупированной Херсонской области, находились около 300 человек.

Кроме того, россияне осуществили "жест доброй воли" и в течение 18–19 ноября из Луганщины эвакуировали 212 раненых в полевой госпиталь и больницу Валуек в Белгородской области. В то же время из Валуек в Белгород вывезли более 200 раненых.

В полевом госпитале временно оккупированного города Кременная Луганской области есть серьезная нехватка противошоковых и обезболивающих средств.

В то же время легкораненых оккупантов в полевом госпитале в Шебекино российское командование приказало выписать – чтобы больше мест было для тяжелораненых.

Украина выполняет одну из своих целей

Бригадный генерал подчеркнул, что одной из основных стратегических целей Украины является нанесение врагу наибольших потерь, чтобы они заставили оккупантов прекратить войну.

Алексей Громов подчеркнул, что Россия понесла большие потери, чем в обеих Чеченских войнах и войне в Афганистане. Руководство любой другой страны уже прекратило бы войну на фоне таких потерь, но российскому руководству безразличны собственные граждане.

Каковы потери россиян в предыдущих войнах Во время войны в Афганистане с 1879 по 1989 год СССР потерял около 15 000 солдат (по официальным данным).

Относительно Первой чеченской войны данные серьезно различаются. В Кремле заявили об около 5 500 погибших, Ичкерия заявила о почти 80 000 погибших россиянах, а данные независимых экспертов свидетельствуют о 20 000 – 30 000 погибших.

Во Второй чеченской войне Россия потеряла более 7 000 военных.

Потери оккупантов по состоянию на 24 ноября

За 9 месяцев полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла не только десятки тысяч личного состава, но и тысячи единиц техники. В частности:

2898 танков;

5 837 боевых бронированных машин;

1889 артиллерийских систем;

395 реактивных систем залпового огня;

209 средств ПВО;

278 самолетов;

261 вертолет;

1547 беспилотников;

531 крылатую ракету;

16 кораблей и катеров;

4400 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

161 единицу специальной техники.

Стоит посмотреть – ситуация на фронте по состоянию на 24 ноября: смотрите видео