Уничтожение логистики россиян: ВСУ с начала года поразили почти 20 000 автомобильной техники врага
- ВСУ продолжает уничтожать логистику российской армии.
- Только с начала года наши защитники поразили почти 20 тысяч автомобильной техники оккупантов.
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. Только с начала этого года наши воины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Уничтожение российской техники
ВСУ продолжают уничтожать логистику армии страны-агрессора России.
Только с начала года наши воины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов. (19 421),
– сообщил главнокомандующий ВСУ.
Александр Сырский отметил, что это тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, амуниции и горючего, сгоревших, "так и не добравшись до врага".
Уничтожение российской техники: смотрите видео
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.