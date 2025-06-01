Уничтожение логистики россиян: ВСУ с начала года поразили почти 20 000 автомобильной техники врага

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. Только с начала этого года наши воины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Уничтожение российской техники

ВСУ продолжают уничтожать логистику армии страны-агрессора России.

Только с начала года наши воины поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов. (19 421),

– сообщил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский отметил, что это тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, амуниции и горючего, сгоревших, "так и не добравшись до врага".

Уничтожение российской техники: смотрите видео

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 95 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 9 ракет. Известно, что за прошедшие сутки также удалось уничтожить 79 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

