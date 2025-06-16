Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Знищення російської техніки

ЗСУ продовжують знищувати логістику армії країни-агресорки Росії.

Лише з початку року наші воїни вразили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів. (19 421),

– повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський наголосив, що це тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, "так і не діставшись до ворога".

Знищення російської техніки: дивіться відео

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 9 ракет. Відомо, що протягом минулої доби також вдалося знищити 79 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

