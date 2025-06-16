Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Знищення російської техніки
ЗСУ продовжують знищувати логістику армії країни-агресорки Росії.
Лише з початку року наші воїни вразили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів. (19 421),
– повідомив головнокомандувач ЗСУ.
Олександр Сирський наголосив, що це тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, "так і не діставшись до ворога".
Знищення російської техніки: дивіться відео
Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.